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WSJ: власти США могут начать выдавать прямые субсидии авиакомпаниям в обмен на долю в них

Такая мера может стать частью пакета стимулирующих экономику мер в размере $2 трлн

ТАСС, 26 марта. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство США рассматривает возможность выдачи прямых субсидий авиакомпаниям в обмен на получение доли в них. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным газеты, такая мера может стать частью пакета стимулирующих экономику мер в размере $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, который был в среду одобрен Сенатом США.

Как указали источники газеты, Мнучин предложил такой вариант, так как вопрос помощи авиакомпаниям стал одним из наиболее проблемных при обсуждении в Сенате. Отмечается, что изначальный проект предусматривал предоставление займов в размере $50 млрд пассажирским авиакомпаниям и в размере восьми миллиардов - грузовым, но не прямую помощь.

Министерство финансов США отказалось давать комментарии.

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США не могут допустить экономического краха аэрокосмической корпорации Boeing и других ведущих национальных компаний, которые испытывают серьезные трудности из-за последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАМнучин, Стивен
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