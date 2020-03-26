Генпрокуратура минимизирует проверки предпринимателей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в связи с пандемией коронавируса минимизирует проверки предпринимателей и бизнеса. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве в четверг.

"В связи с принимаемыми правительством страны мерами по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции Генпрокуратурой организована корректировка сводного плана проверок на 2020 год. Также прокурорам поручено при реализации полномочий по согласованию внеплановых контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов минимизировать их количество", - сообщает Генпрокуратура.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение проверок и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. В частности, МЧС России приостановило проведение проверок с 19 марта до 1 мая в связи с коронавирусной инфекцией.