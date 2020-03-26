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Распространение коронавируса нового типа

Российский турбизнес просит власти заменить налоговую отсрочку на полгода каникул

Кроме того, участники рынка просят ввести обязательное страхование внутреннего туризма

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Представители российского туристического бизнеса просят заменить отсрочку по налогам из-за коронавируса на налоговые каникулы сроком на полгода. Соответствующее письмо (есть в распоряжении ТАСС) Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) было направлено президенту РФ Владимиру Путину, а копия - премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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"Просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер для недопущения банкротства компаний индустрии гостеприимства, которые окажут благоприятное воздействие на сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей этой сферы в целом. Предлагаем заменить отсрочку по налоговым платежам на шесть месяцев на каникулы", - говорится в письме.

В нем поясняется, что при отсрочке по налогам бизнес спустя шесть месяцев все равно будет вынужден оплатить все сборы, налоги и взносы, что может привести к остановке всех "выживших" предприятий.

Также предлагается рассмотреть возможность снижения ставки НДС до 10% для гостиничной и ресторанной сфер на неограниченный срок и предусмотреть механизм пролонгации кредитов для ИП в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Кроме того, бизнес просит ввести обязательное страхование внутреннего туризма, включающее страхование от невыезда, обязательное страхование жизни от инфекционных болезней и от перерывов в предпринимательской деятельности. Предлагается рассмотреть и возможность снижения ставки взносов, в том числе для всех некоммерческих организаций, действующих в индустрии гостеприимства.

Для того, чтобы предотвратить массовое закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, турбизнес попросил также о возможности субсидирования расходов по аренде помещений и компенсации расходов на проведение противовирусных мероприятий (обработку помещений, приобретение средств защиты и т.д.).

Кроме того, предлагается ввести мораторий до конца 2020 года на проведение выездных налоговых и проверок контрольно-надзорных органов хозяйствующих субъектов, в том числе бюджетного сектора. Начатые ранее проверки предлагается приостановить до конца 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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