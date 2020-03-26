Титов предложил ввести "фильтр" прокуратуры для всех проверок бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 марта на фоне ситуации с коронавирусом поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить проведение проверок, в том числе налоговых и таможенных, и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. Президент РФ Владимир Путин 26 марта на встрече с представителями предпринимательского сообщества поддержал идею продления моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса, который действует пока до конца 2020 года.

"Конечно, хорошо, что сегодня в качестве реакции на кризис правительство запретило все проверки, кроме особых случаев угрозы жизни людей. Однако если после прохождения острой фазы кризиса порядок не будет наведен, цели регуляторной гильотины не будут достигнуты. На наш взгляд, любое контрольное мероприятие должно проходить "фильтр" прокуратуры, без исключений", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что проблемы с контрольно-надзорной деятельностью не ограничиваются только плановыми проверками. "Помимо тех контрольных мероприятий, которые проходят обязательное согласование прокуратуры и включаются в Единый реестр проверок, существует масса других. Рейды, осмотры, административные расследования и так далее. В отдельных регионах доля таких мероприятий достигает 60%. В подобных случаях у контрольных органов появляется карт-бланш проверять кого угодно и сколько угодно", - отметил Титов.

Надзорные каникулы, освобождающие малый бизнес от проверок, были введены в 2015 году, их действие должно было завершиться в конце 2018 года, но они были продлены по поручению президента РФ до конца 2020 года. Вместе с тем федеральным законом установлен ряд исключений: запрет на плановые проверки не распространяется на виды деятельности, отнесенные к определенным классам опасности, на предпринимателей и юридических лиц, подвергнутых административному наказанию за нарушение не более чем трехлетней давности, а также на плановые проверки в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, защиты гостайны, пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проверки по лицензируемым видам деятельности.