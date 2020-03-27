{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько организаций имеют право на госзакупки у одного поставщика 26 марта - 3 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Организации, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля, в случае срочной необходимости имеют право на госзакупку у единственного поставщика, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В связи с указом президента России о "нерабочих днях" Минфин России разработал рекомендации участникам контрактной системы. Сейчас в 44-ФЗ установлены требования к осуществлению отдельных действий при закупках исключительно в рабочие дни. При этом президентом определены организации, на которых не распространяется действие указа. Если им требуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих дней, такие организации вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы", - сообщается на сайте Минфина.

В обращении к гражданам 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.

Реклама на ТАСС
"Аптечная сеть 36,6" может закрыть часть точек
В компании отметили, что в связи с оттоком трафика в некоторых торговых центрах снижается трафик и в аптеках, расположенных в ТЦ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС