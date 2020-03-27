Несколько организаций имеют право на госзакупки у одного поставщика 26 марта - 3 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Организации, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля, в случае срочной необходимости имеют право на госзакупку у единственного поставщика, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В связи с указом президента России о "нерабочих днях" Минфин России разработал рекомендации участникам контрактной системы. Сейчас в 44-ФЗ установлены требования к осуществлению отдельных действий при закупках исключительно в рабочие дни. При этом президентом определены организации, на которых не распространяется действие указа. Если им требуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих дней, такие организации вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы", - сообщается на сайте Минфина.

В обращении к гражданам 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.