{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аптечная сеть 36,6" может закрыть часть точек

В компании отметили, что в связи с оттоком трафика в некоторых торговых центрах снижается трафик и в аптеках, расположенных в ТЦ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Аптечная сеть 36,6", объединяющая 1,4 тыс. точек "36,6" и "Горздрав", ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды, не исключает закрытия части точек в торговых центрах. Об этом ТАСС сообщили в компании.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"В связи с оттоком трафика в ряде торговых центров снижается трафик и в аптеках, расположенных в ТЦ", - сообщили в компании. "Аптечная сеть 36,6" сейчас ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды.

"В этой сложной ситуации надо договориться об условиях, которые будут выгодны и аптекам, и торговым центрам, потому что магазины тоже несут большие убытки, теряют клиентов. Большинство партнеров готовы пойти нам навстречу. А в тех торговых центрах, где стоимость аренды не позволяет получать прибыль, аптеки придется закрыть", - отметил генеральный директор розничного подразделения "Аптечной сети 36,6" Александр Кузин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Такой режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций. Также выходные не коснутся организаций, выполняющих неотложные работы, в том числе энерго-, водо- и теплоснабжающих.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп назвал ожидаемым возникший в США из-за коронавируса уровень безработицы
Президент США уверен, что все вернется в норму, как только будет побежден "невидимый враг" - так он назвал коронавирус нового типа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС