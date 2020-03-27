"Аптечная сеть 36,6" может закрыть часть точек

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Аптечная сеть 36,6", объединяющая 1,4 тыс. точек "36,6" и "Горздрав", ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды, не исключает закрытия части точек в торговых центрах. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В связи с оттоком трафика в ряде торговых центров снижается трафик и в аптеках, расположенных в ТЦ", - сообщили в компании. "Аптечная сеть 36,6" сейчас ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды.

"В этой сложной ситуации надо договориться об условиях, которые будут выгодны и аптекам, и торговым центрам, потому что магазины тоже несут большие убытки, теряют клиентов. Большинство партнеров готовы пойти нам навстречу. А в тех торговых центрах, где стоимость аренды не позволяет получать прибыль, аптеки придется закрыть", - отметил генеральный директор розничного подразделения "Аптечной сети 36,6" Александр Кузин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Такой режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций. Также выходные не коснутся организаций, выполняющих неотложные работы, в том числе энерго-, водо- и теплоснабжающих.