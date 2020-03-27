Трамп назвал ожидаемым возникший в США из-за коронавируса уровень безработицы

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы, возникший в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с распространением инфекции, является ожидаемым, и ситуация быстро нормализуется, как только заболевание удастся победить. Такое мнение выразил в четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Никто в этом не виноват, и уж точно в этой стране", - убежден он. "Я слышал, что могло быть и 6 млн, и 7 млн [безработных]. Сейчас же у нас 3,3 млн или 3,2 млн. Это много рабочих мест, но я думаю, что мы вновь станем очень сильными, как только вернемся к работе. Чем дольше мы не работаем, тем сложнее нам становится быстро вернуться к работе", - подчеркнул Трамп.

"Я знаю эти цифры, но я думаю, что мы очень быстро вернемся [к нормальной ситуации], как только мы победим "невидимого врага", как я выражаюсь", - заявил президент. "Посмотрим, что произойдет, но этих цифр полностью можно было ожидать", - добавил американский лидер.

Как говорилось в распространенном в четверг заявлении Министерства труда США, более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

В США в рамках борьбы с распространением коронавируса закрываются рестораны, гостиницы, парикмахерские, магазины, спортзалы и многие другие места общественного пользования. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, США вышли на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай и Италию. На данный момент в стране выявлено более 82 тыс. случаев заболевания, умерли более 1,1 тыс. человек.