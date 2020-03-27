Сенатор считает, что бизнес найдет возможность отпустить работников на выходную неделю

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бизнес и частные компании найдут возможность отпустить работников домой на выходную неделю с 28 марта по 3 апреля и платить им при этом зарплату, так как речь идет о сохранении коллектива и рабочих мест. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"В этой части (способности бизнеса отпустить работников домой с сохранением зарплаты - прим. ТАСС) сомнения есть в силу того, что падают обороты у фирм, у компаний. Если взять гостиничное хозяйство, то ясно, что она на пределе, загрузки нет, оборота средств нет, в банк за оборотными средствами не придешь. Но, когда речь идет о сохранении коллектива на будущее, конечно, компании будут искать выход из положения", - сказал Рязанский.

Он добавил, что экономические меры президента и правительства РФ в условиях борьбы с коронавирусом как раз направлены в том числе на компенсацию потерь бизнеса от этой нерабочей недели. Кроме того, эти меры позволят направить сборы компаний и фирм "на самую главную проблему - заработной платы", считает сенатор.

"Положение у частных компаний сейчас непростое, поэтому, конечно, со стороны государства помощь им должна быть оказана. Сейчас отложенные платежи как первая мера сработает, дальше требуются более серьезные, продуманные меры поддержки бизнеса. Я считаю, что бизнес найдет такие возможности [отпустить работников домой], тем более, все равно платить надо, например, тем, кто работает на удаленке. Главная цель - сохранить коллективы, предприятия, компаний, потому что рано или поздно, конечно, ситуация изменится, все однозначно восстановится, но сохранить людей, рабочие места - это очень важный компонент всей социально-экономической политики", - пояснил Рязанский.

В обращении к гражданам РФ 25 марта президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас - это побыть дома.

В своем обращении президент РФ также предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес).