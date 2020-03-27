Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с переходом к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом он заявил в пятницу на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Хорошо, конечно", - сказал он в ответ на просьбу Миллера дать поручение перейти к новому этапу.

"Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно, - проинформировал главу государства руководитель компании. - Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии - разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2".

Миллер отметил, что поставки газа будут ориентированы на рынок западного Китая.

"Для продолжения работы прошу дать поручение для начала прединвестиционной стадии - что касается и линейной части, и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ", - добавил он.

Глава "Газпрома" заметил, что перед компанией стоит вопрос объединения газотранспортных мощностей, которые уже есть в Восточной Сибири, с газопроводами европейской части России. "Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов", - подчеркнул он.

"Газпром" оценивает объем возможных поставок газа по "Силе Сибири - 2" в Китай через Монголию в 50 млрд куб. м в год, сообщил Миллер. До этого назвались объемы поставок в 30 млрд куб. м газа в год.

"Что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, "Сила Сибири - 2", то объемы поставки могут составить до 50 млрд кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу", - сказал он.

О газопроводе

В 2015 году "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Изначально в Китай предусматривается поставка 30 млрд куб. м газа в год.

Транзит через Монголию в Китай является альтернативой поставок российского газа через Алтай. Проект обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор не был реализован. В декабре 2019 года начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай, но по "восточному маршруту" - газопроводу "Сила Сибири".

Спрос на газ

Спрос на газ глобально снижается, но второе полугодие 2020 года внушает оптимизм, сказал председатель правления "Газпрома".

"Если говорить о тенденциях, которые сейчас складываются на рынке, то рынок немножко припал. И мы все-таки с оптимизмом смотрим на третий и четвертый кварталы, считаем, что подготовка к зиме также будет в плановом режиме, поэтому пока делать какие-то предварительные выводы даже по первым месяцам, по-видимому, рано", - сказал он.

По итогам 2019 года "Газпром" добыл 500,1 млрд куб. газа, на экспорт поставлено 199,3 млрд, что чуть меньше уровня 2018 года, который был рекордным по поставкам (201,8 млрд куб. м). По словам Миллера, "Газпром" сохранил свою долю на европейском рынке в объеме 35,6%.

В феврале на Дне инвестора в Лондоне глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что "Газпром" может скорректировать план поставок газа на экспорт после получения данных за первый квартал. При этом она отметила, что основными факторами, которые будут влиять на объемы поставок, являются погода и высокая загрузка ПХГ.

Снижение спроса на газ в первом квартале было обусловлено теплой зимой в Европе, а также высокой степенью заполненности ПХГ до начала отбора. Кроме того, в настоящее время наблюдается общее снижение спроса на энергоносители из-за распространения по миру коронавирусной инфекции.

Возможности по добыче газа

Возможности "Газпрома" по добыче газа в настоящее время составляют 545 млрд кубометров в год.

"На сегодняшний день добычные возможности "Газпрома" в области добычи составляют 545 млрд кубометров газа...", - сказал глава "Газпрома".

C начала периода отбора "Газпром" закачал в подземные хранилища 72,232 млрд куб. м газа. "Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру - 843,3 млн кубометров газа", - добавил Миллер.

"С учетом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объем поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца ОЗП [осенне-зимнего периода] мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями", - отметил он.

По итогам 2019 года добыча компании составила 500,1 млрд куб. м газа. Экспорт в дальнее зарубежье (включая Китай) достиг 199,3 млрд куб. м - это чуть меньше, чем в 2018 году, который стал рекордным (201,8 млрд куб. м). В о же время компания сохранила долю на европейском рынке в 35,6%.

Инвестиционная программа

"Газпром" не видит проблем с реализацией инвестиционной программы на 2020 год, которая запланирована в объеме 1,08 трлн рублей, что ниже утвержденного в декабре объема в 1,1 трлн рублей.

"Если говорить о наших планах на 2020 год, инвестиционная программа запланирована в объеме 1,08 трлн рублей. Финансовые возможности, финансовая устойчивость компании полностью позволяют ее исполнить", - сказал Миллер.

В конце декабря 2019 года совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу, согласно которой общий объем освоения инвестиций ожидался на уровне 1,1 трлн рублей.

"Коэффициент "чистый долг к EBITDA" составляет 1,3 - это очень хороший коэффициент инвестиционного рейтинга. И мы сегодня говорим о том, что никаких проблем с исполнением наших обязательств по финансированию инвестиционной программы в 2020 году не будет", - добавил глава "Газпрома".

Согласно одобренному в декабре плану, объем капитальных вложений компании в 2020 году составит 933,403 млрд рублей. Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.