ЦБ рекомендует банкам реструктурировать валютные кредиты пострадавшим от коронавируса

"Валютные кредиты несут повышенные риски, в первую очередь если у заемщика отсутствуют необходимые доходы в иностранной валюте. На фоне возросшей волатильности на валютном рынке ряд заемщиков может обратиться в банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков", - отмечает ЦБ.

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В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга оперативно рассматривать такие обращения.

Регулятор также рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать реструктуризации долгов россиян в связи с распространением коронавируса при подсчете их кредитного рейтинга. Регулятор готовит соответствующие предложения по внесению изменений в закон "О кредитных историях".

"В целях защиты граждан от негативного влияния на кредитную историю событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с распространением коронавирусной инфекции, и для сохранения у таких заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк России подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон "О кредитных историях", - указано в сообщении. ЦБ поясняет, что речь идет о периоде с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года.

До момента внесения поправок в закон ЦБ рекомендует бюро кредитных историй не учитывать реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина.