Бизнес попросил правительство о льготах по ЖКХ в условиях пандемии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Предприниматели сегодня нуждаются в определенных льготах по услугам ЖКХ на фоне развития коронавируса. Об этом сообщил глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

"Речь идет о сохранении трудовых коллективов и предприятий, [малых и средних]. Бизнес обычно не просит особой помощи у государства, но в данной ситуации столкнулись с последствиями [развития коронавируса]. Видим необходимость кардинальных мер. Такая мера как [услуги] ЖКХ - у нас достаточно жестко отключают, а если тебя завтра отключат - ты не можешь работать <...> надо предусмотреть льготы (по ЖКХ - прим.)", - сказал он.

Ранее предпринимателям уже были даны послабления и льготы на фоне развитии пандемии, вследствие которой снижается спрос на их продукты и услуги. Так, малым и средним компаниям дают отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ прежде всего для работающих на малый и средний бизнес.