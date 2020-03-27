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Распространение коронавируса нового типа

В Лондонской школе бизнеса назвали шесть отраслей экономики, которые изменит коронавирус

Среди них - туризм, авиаперевозки и нефтегазовая отрасль

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исследователи Лондонской школы бизнеса (Великобритания) считают, что последствия распространения COVID-19 в мире уже в этом году окажут влияние на шесть отраслей экономики, среди которых - туризм, авиаперевозки и нефтегазовая отрасль. Об этом говорится в докладе ученых, который оказался в распоряжении ТАСС.

Доклад "The economics of a pandemic: the case of COVID-19" подготовили профессора экономики Лондонской школы бизнеса (London Business School) Паоло Сурико и Андреа Галеотти. В нем содержатся предварительные выводы на основе анализа научных статей, материалов СМИ, мнений экспертов, а также доклада международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

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Ученые считают, что последствия распространения коронавируса уже нанесли ущерб всем секторам экономики, но некоторые из них в 2020 году ощутят кризис острее. Существующие данные говорят о наибольшей угрозе для сфер туризма и гостеприимства, авиаперевозок, нефтегазовой отрасли, автомобильного рынка и сферы торговли потребительскими товарами, а также бытовой электроникой и микроэлектронными компонентами для техники.

Туриндустрия - первая в списке. Говоря о состоянии рынка к четвертому кварталу 2020 года, ученые приводят в пример Вьетнам, где сокращение туристического рынка, по их мнению, должно достичь 50%. При этом восстановление сферы туризма и гостеприимства в мире затягивается до зимнего сезона - времени, когда может произойти новый всплеск распространения коронавирусной инфекции. Эксперты говорят о потенциале более локального воздействия последствий пандемии на туристическую отрасль, который отрицательно скажется на спросе.

Авиаперевозки

В сфере авиаперевозок в конце третьего квартала эксперты ждут "устойчивый встречный ветер". По мнению британских ученых, летний сезон можно считать упущенным. Количество забронированных на март и апрель билетов значительно сократилось - сообщается о снижении этого показателя более чем на 40% в отношении ряда авиакомпаний.

Авторы полагают, что темпы восстановления будут выше для внутренних перевозок (примерно полгода), ниже - в сфере дальних и международных перелетов (до года).

Нефть

В июле-сентябре 2020 года авторы научной работы прогнозируют снижение цен на нефть, которое обусловлено как долгосрочным влиянием спроса, так и краткосрочным избытком предложения, считают они.

"Отскок ожидается при возобновлении потребительского спроса, но вероятны долгосрочные последствия, если ситуация сохранится и цены на нефть снизятся [еще больше] в течение года", - говорится в документе.

Авто, продукты и электроника

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Существующие уязвимости автомобильного рынка (к примеру, снижение уровня продаж) в конце второго и в третьем квартале усугубятся снижением спроса в Китае и проблемами с поставками, которые вызваны перебоями в производстве, считают ученые.

Умеренное снижение потребительских расходов и экспорта услуг ожидается во втором квартале в сфере торговли потребительскими товарами. Спрос на определенные виды, такие как продукты питания, будет устойчивым, при этом британские исследователи прогнозируют значительный рост рынка онлайн-торговли, который будет сдерживать нехватка рабочей силы. Впрочем, и в сфере потребительских товаров есть угроза локального негативного воздействия на рынок и серьезного снижения спроса, отмечают ученые.

В сфере торговли электроникой уже в апреле-мае ускорятся изменения в структуре рынка - возможны стратегические шаги по диверсификации каналов поставок. При этом последствия для сбыта будут связаны с проблемами системы поставок в Китае и в остальной части Азии (Республика Корея), что приведет к задержкам в развитии 5G и разработке новых продуктов, говорится в докладе.

Темпы восстановления отрасли будут различаться в зависимости от ее сектора. В сегменте микроэлектронных компонентов для техники этот процесс будет идти быстрее, предполагают эксперты.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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