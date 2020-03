В Лондонской школе бизнеса назвали шесть отраслей экономики, которые изменит коронавирус

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исследователи Лондонской школы бизнеса (Великобритания) считают, что последствия распространения COVID-19 в мире уже в этом году окажут влияние на шесть отраслей экономики, среди которых - туризм, авиаперевозки и нефтегазовая отрасль. Об этом говорится в докладе ученых, который оказался в распоряжении ТАСС.

Доклад "The economics of a pandemic: the case of COVID-19" подготовили профессора экономики Лондонской школы бизнеса (London Business School) Паоло Сурико и Андреа Галеотти. В нем содержатся предварительные выводы на основе анализа научных статей, материалов СМИ, мнений экспертов, а также доклада международной консалтинговой компании McKinsey & Company.