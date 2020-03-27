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Распространение коронавируса нового типа

Цукерберг и Гейтс выделят $25 млн на борьбу с распространением коронавируса

Средства пойдут на исследование препаратов, которые могут помочь заразившимся
Глава Facebook Марк Цукерберг AP Photo/Nick Wass
Описание
Глава Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo/Nick Wass

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом одного из основателей Microsoft Билла Гейтса направят $25 млн на исследование препаратов, которые могут помочь зараженным коронавирусом. Об этом Цукерберг и Чан сообщили в пятницу в интервью журналистам телеканала СBS.

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Как констатировала Чан, она и ее супруг по линии их фонда Chan Zuckerberg Initiative профинансируют инициативу по "проверке всех известных лекарств на предмет того, могут ли они быть эффективны против коронавируса". "Мы выделим $25 млн с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это", - добавила Чан.

"Идея в данном случае отчасти состоит в том, что часто лекарство может быть эффективно против нескольких болезней. Можно, по сути, взять все те лекарства, которые уже были признаны безопасными, и проверить, помогают ли они также предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы, сделать их менее выраженными", - отметил Цукерберг.

Ранее в этом месяце Цукерберг сообщил, что предоставит средства на приобретение в штате Калифорния оборудования, предназначенного для выявления случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что специалисты Chan Zuckerberg Initiative сотрудничают с Университетом штата Калифорния в Сан-Франциско и Стэнфордским университетом, чтобы помешать распространению вируса. Они рассчитывают "увеличить в четыре раза в зоне залива Сан-Франциско возможности по проведению тестов и диагностике".

Фонд Гейтса и его супруги Мелинды располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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