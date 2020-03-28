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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: повышенный спрос на аренду дач в Подмосковье в нерабочую неделю не ожидается

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что жители не будут рассматривать этот период как время для отдыха

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Повышенный спрос на аренду загородных домов в Московской области в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля не предвидится, поскольку жители не будут рассматривать этот период как время для отдыха. Такое мнение ТАСС высказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

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"Рассматривать следующую неделю в рекреационных целях вряд ли многие будут. Все-таки в Московской области март не лучший месяц для отдыха на природе (тем более, ожидается дождливая погода), а возможных туристов из других регионов должны отпугнуть разъяснения органов исполнительной власти об особом режиме работы всей торговой инфраструктуры", - сказал Попов.

Он добавил, что те москвичи, которые опасались жесткого карантина, также вряд ли бросятся арендовать коттеджи на неделю. "Судя по всему, этот сценарий, по крайней мере временно, снят с повестки дня", - считает эксперт.

Президент России Владимир Путин 25 марта в телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире, объявил следующую неделю нерабочей. По словам Попова, активность пользователей в сегменте посуточной аренды загородных домов по итогам четверга, 26 марта, практически не изменилась - рост на 3% относительно итогов среды. Аналитический центр ЦИАН также не зафиксировал роста ставок.

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"Посуточная аренда коттеджей - довольно узкий рынок. Сейчас на фоне опасений по введению карантина интерес к загородной аренде действительно вырос, но собственники стараются найти арендаторов на сезон или хотя бы на 1-2 месяца. Посуточная аренда - это отдельный бизнес, быстро встроиться в него непросто (нужно решать вопросы с логистикой, уборкой, контролем за арендаторами, решением их специфических запросов и т.д.). В текущей ситуации у большинства собственников загородных домов хватает и иных проблем", - считает собеседник агентства.

В отличие от посуточной, спрос на долгосрочную аренду коттеджей с прицелом на летний отдых вырастет, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Люди поняли, что им летом никуда за границу не уехать и планируют провести лето на даче. К тому же там можно избежать городских толп и, как следствие, заражения коронавирусом", - сказал он. По прогнозам эксперта, спрос подогреет ставки аренды - к маю цены на дачи могут подскочить на 20-30%, а к началу июня до 40% от нынешнего уровня.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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