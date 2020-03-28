Эксперт: повышенный спрос на аренду дач в Подмосковье в нерабочую неделю не ожидается

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Повышенный спрос на аренду загородных домов в Московской области в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля не предвидится, поскольку жители не будут рассматривать этот период как время для отдыха. Такое мнение ТАСС высказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"Рассматривать следующую неделю в рекреационных целях вряд ли многие будут. Все-таки в Московской области март не лучший месяц для отдыха на природе (тем более, ожидается дождливая погода), а возможных туристов из других регионов должны отпугнуть разъяснения органов исполнительной власти об особом режиме работы всей торговой инфраструктуры", - сказал Попов.

Он добавил, что те москвичи, которые опасались жесткого карантина, также вряд ли бросятся арендовать коттеджи на неделю. "Судя по всему, этот сценарий, по крайней мере временно, снят с повестки дня", - считает эксперт.

Президент России Владимир Путин 25 марта в телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире, объявил следующую неделю нерабочей. По словам Попова, активность пользователей в сегменте посуточной аренды загородных домов по итогам четверга, 26 марта, практически не изменилась - рост на 3% относительно итогов среды. Аналитический центр ЦИАН также не зафиксировал роста ставок.