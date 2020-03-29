{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

Здание Минпромторга РФ
© Станислав Красильников/ТАСС
Предложения выработаны по результатам консультаций с бизнесом и будут обсуждаться на площадке правительства

Глава Минпромторга Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости.

По оценке министерства, падение оборотов торговли на фоне распространения коронавируса в России достигает 80%. Согласно оптимистичному сценарию, спад потребления продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса. 

Минпромторг предлагает:

  • объявить "арендную амнистию" для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли (ставку для продовольственного ретейла предлагается привязать к проценту от выручки);
  • отложить введение экологических и утилизационных сборов;
  • отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку;
  • отменить начисление налогов на имущество, иных налогов и сборов, арендной платы за землю для указанных предприятий, в том числе для торговых центров;
  • отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе;
  • позволить общепиту, отрасли торговли непродовольственными товарами отправлять персонал в отпуск на полгода с выплатой пособий;
  • установить, что госпособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам потребрынка должны составлять до 80% зарплаты;
  • максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольственными товарами должна быть ограничена 8%;
  • предоставить каникулы по выплате процентов по кредитам для общепита и непродовольственной торговли;
  • снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;
  • отложить предустановку российского программного обеспечения на электронную и бытовую технику;
  • освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, в том числе не вводить никаких новых требований и ограничений для нестационарной и мобильной торговли.
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
Уточняется, что органы государственной власти субъектов РФ вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС