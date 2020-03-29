Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

Глава Минпромторга Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости.
По оценке министерства, падение оборотов торговли на фоне распространения коронавируса в России достигает 80%. Согласно оптимистичному сценарию, спад потребления продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.
Минпромторг предлагает:
- объявить "арендную амнистию" для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли (ставку для продовольственного ретейла предлагается привязать к проценту от выручки);
- отложить введение экологических и утилизационных сборов;
- отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку;
- отменить начисление налогов на имущество, иных налогов и сборов, арендной платы за землю для указанных предприятий, в том числе для торговых центров;
- отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе;
- позволить общепиту, отрасли торговли непродовольственными товарами отправлять персонал в отпуск на полгода с выплатой пособий;
- установить, что госпособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам потребрынка должны составлять до 80% зарплаты;
- максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольственными товарами должна быть ограничена 8%;
- предоставить каникулы по выплате процентов по кредитам для общепита и непродовольственной торговли;
- снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;
- отложить предустановку российского программного обеспечения на электронную и бытовую технику;
- освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, в том числе не вводить никаких новых требований и ограничений для нестационарной и мобильной торговли.