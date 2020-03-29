Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

Глава Минпромторга Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости.

По оценке министерства, падение оборотов торговли на фоне распространения коронавируса в России достигает 80%. Согласно оптимистичному сценарию, спад потребления продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.

Минпромторг предлагает: