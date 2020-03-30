"Ъ": интернет-провайдеры просят упростить доступ к инфраструктуре в жилых домах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Ростелесеть", объединяющая более 200 региональных операторов, обратилась к правительству РФ с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов из-за возросшего спроса на подключение домашнего интернета ввиду перехода граждан на удаленную работу. Сейчас подключение новых пользователей затруднено, так как для получения доступа в дома требуется согласие общего собрания собственников, сообщает в понедельник газета " Коммерсантъ " со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину от 26 марта.

По информации "Коммерсанта", в "Ростелекоме", "ЭР-Телекоме", "Вымпелкоме" и МТС инициативу по упрощению доступа интернет-провайдеров к инфраструктуре в домах назвали срочной и необходимой. Число запросов на подключение к домашнему интернету на данный момент испытывает видимый рост: в МТС - более чем на 20-25% в зависимости от региона, в "Ростелекоме" - в целом по России на 22% за неделю, в "Вымпелкоме" и "ЭР-Телекоме" - на 20-30% в зависимости от региона.

Издание сообщает, что меры по упрощению доступа операторов к инфраструктуре домов также включены в направленную Минкомсвязью в правительство РФ 19 марта "дорожную карту" по поддержке их инвестиционной активности. По данным "Коммерсанта", предлагается упростить порядок присоединения к электросетям и дать операторам возможность подключиться к общедомовому прибору учета. Помимо этого, также предлагается рассчитывать оплату, исходя из объема электроэнергии, которая была потреблена. В пресс-службе Минкомсвязи газете сообщили, что поддерживают регламентацию процедуры по допуску интернет-провайдеров в дома.

Законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Он должен обеспечить возможность свободного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов для установки оборудования с целью предоставления телекоммуникационных услуг. В июне 2019 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ по итогам прошедшего заседания создал рабочую группу для доработки данного законопроекта.

В декабре 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила в поддержку предложения о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре жилых домов. В ведомстве сообщали, что еженедельно получают около 25 жалоб граждан о невозможности выбора оператора связи в многоквартирном доме, а также завышенной стоимости и плохом качестве интернета. Более того, в ФАС отмечали злоупотребления управляющих компаний относительно предоставления доступа к домовому имуществу для услуг связи.