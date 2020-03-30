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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: ситуация с коронавирусом ускорит цифровизацию транспортной отрасли

Аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин отметил, что бизнесу следует объединиться, чтобы эффективно координировать с государством свои инициативы в проектах цифровой трансформации транспорта и логистики

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса станет драйвером развития цифровой трансформации транспортной отрасли в России, поскольку в условиях сложившейся ситуации покажет важность перевода ряда процессов в онлайн режим. Такое мнение высказал аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Андрей Ионин в ходе конференции "Преодоление COVID-19 индустрией транспорта".

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"До настоящего времени некоторые государственные программы, связанные с цифровой экономикой, на мой взгляд, были скорее политической риторикой. Здесь было больше разговоров, дорожных карт, долгосрочных планов, но сейчас с учетом всего происходящего государство будет более мотивировано к переходу к практической реализации. Это уже становится необходимостью. Тем более, если проекты будут поддержаны и другой стороной - бизнесом", - отметил он.

По словам Ионина, кризисная ситуация на фоне коронавируса также ускорит реализацию уже существующих проектов цифровой трансформации на транспорте. В частности, речь идет о внедрении электронного документооборота. "Бизнес и государство сейчас будут этот проект всячески поддерживать, чтобы он реализовался", - считает аналитик.

Он также отметил, что сейчас бизнесу следует объединиться, чтобы эффективно координировать с государством свои инициативы в проектах цифровой трансформации транспорта и логистики.

Об ассоциации

ЦТЛ является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса РФ по цифровой трансформации транспортного комплекса России. Цель ассоциации в создании и развитии единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.

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