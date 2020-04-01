Налоговые органы смогут заменять арест имущества юрлица банковской гарантией с 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Налоговые органы с 1 апреля по просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которой было принято решение об аресте имущества, могут заменить решение о наложении ареста банковской гарантией, залогом имущества юрлица или поручительством третьего лица.

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Сейчас заменить арест можно только залогом. Согласно соответствующему законопроекту, банковская гарантия должна подтверждать, что банк обязуется уплатить указанную в решении о взыскании налога, пеней и штрафов сумму недоимки, а также суммы соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм в установленный налоговым органом срок.

Необходимость реформы

Как отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte в СНГ Антон Зыков, арест имущества, предусмотренный статьей 77 Налогового кодекса РФ, является крайней мерой.

"Его применяют в случаях, когда у налогоплательщика нет денежных средств для погашения налоговой задолженности. К сожалению, эта мера является очень распространенной - по данным Генеральной прокуратуры в 2019 году прокурорами санкционировано около 10 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму около 25 млрд рублей", - отметил Зыков.

По его словам, вслед за арестом имущества может последовать взыскание недоимки за счет имущества налогоплательщика, а затем и его банкротство. "Замена ареста имущества банковской гарантией или поручительством третьего лица поможет налогоплательщику восстановить прибыльную деятельность, если невозможность оплатить налог является временной. Замена ареста другими мерами также может помочь налогоплательщикам, которые оспаривают размер своей недоимки, взыскиваемой налоговыми органами", - добавил эксперт.

Однако, по его мнению, возможны сложности с практической реализацией нововведений, поскольку банки могут неохотно выдавать банковские гарантии налогоплательщикам, имеющим большую задолженность перед бюджетом. Налоговые органы, со свой стороны, могут отказываться от поручительства третьих лиц, которых не сочтут достаточно обеспеченными, чтобы платить не только по собственным обязательствам, но и по налоговым долгам третьих лиц, подчеркивает Зыков.