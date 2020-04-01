Индекс Лондонской фондовой биржи снижается на фоне риска экономической рецессии

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Значение индекса Лондонской фондовой биржи при открытии торгов в среду падает на фоне опасений рецессии мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08:20 по местному времени (10:20 мск) индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился на 3,75% (212 пунктов), до 5 459 пунктов. Таким образом, он приблизился к тому уровню, на котором торги стартовали на этой неделе.

Снижается и более широкий индекс FTSE 250 - на 2,98%, до 14 650 пунктов.

Инвесторы с тревогой восприняли новости из Соединенных Штатов, где накануне за сутки умерли 865 человек, что стало национальным антирекордом, а число инфицированных составило 189,5 тыс., что почти в два с половиной раза больше, чем в Китае, где первая вспышка инфекции была зафиксирована в конце прошлого года, после чего коронавирус стал распространяться по всему миру.

Как было подсчитано во вторник по завершении торгов, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 из-за пандемии коронавируса упал на 24,8% по итогам первого квартала 2020 года. Результаты квартала оказались для FTSE 100 худшими с 1987 года. По итогам октября - декабря 1987 года FTSE 100, учрежденный лишь тремя годами ранее, обвалился на 27,6%, до 1 713 пунктов.

1 января 2020 года FTSE 100 находился на отметке 7 542 пункта.