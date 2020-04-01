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Работа сервиса "Почта Mail.ru" полностью восстановлена

Пользовательские данные не пострадали из-за неполадок, отметили в пресс-службе Mail.ru Group

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" полностью ликвидированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

"Небольшой процент пользователей мог испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок были оперативно определены и устранены в течение 15 минут. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Пользовательские данные не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи в России сообщали о проблемах в работе сервиса. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 64% пожаловавшихся сообщали о проблемах в работе почтового сервиса, у 28% не работал сайт и 7% испытывали сложности со входом.

Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в западной части России.

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