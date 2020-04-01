Главы Минэнерго России и США обсудили состояние нефтяного рынка

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с главой Минэнерго США Дэном Бруйеттом. Стороны обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка, перспективные направления сотрудничества, договорились продолжить диалог и отметили необходимость найти ответы на существующие вызовы в мировой энергетике - падение спроса и избыток предложения нефти, сообщает Минэнерго РФ.

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"Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики. Кроме того, главами энергетических ведомств была отмечена необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы и последующее продолжение диалога", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества двух стран на энергетическом рынке по линии G20 и Всемирного банка.

В ведомстве также напомнили, что переговоры министров энергетики двух стран состоялись после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 30 марта.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств обсудили состояние мирового рынка нефти и было "условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики". В Белом доме также указали, что президенты "договорились о важности [обеспечения] стабильности на мировых энергетических рынках".

Соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, его не удалось продлить, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях пролонгации. В Эр-Рияде заявляли, что без усиленного сокращения, на которое Россия не согласилась, сделка не имеет смысла. После выхода из соглашения королевство планирует завоевывать рынок нефти путем снижения цен. При этом спрос на нефть в мире может упасть на 26-30 млн б/с, предупреждают аналитики, ведь потребление сырья резко снизилось из-за карантинных мер во всем мире.