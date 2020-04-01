Fitch: Россия более устойчива к падению цен на нефть, чем в 2014-2015 годах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия более устойчива к внешним шокам, связанным с падением цен на нефть, чем в 2014-2015 годах, когда Brent резко подешевела с более чем $100 до $36 за баррель, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Реформы, проведенные в России за последние пять лет, сделали позицию страны более устойчивой к снижению цен на нефть и шокам из-за коронавируса, чем в период 2014-2015 годов", - считают аналитики.

Они отмечают ответные меры российских властей на предыдущий обвал нефтяных котировок, которые поддержали макроэкономическую стабильность и создали возможность для реагирования на последующие кризисы.

В частности, снижение внешнего долга страны и задолженности в иностранной валюте поддерживают гибкость валютного курса и, следовательно, способность России противостоять внешним шокам (рубль снизился по отношению к доллару на 7% с 7 марта). В то же время продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила (иностранная валюта, полученная от продажи нефти продается, когда цены на нее опускаются ниже $42,4 за баррель) и от продажи Сбербанка способствовали сокращению волатильности обменного курса.

За период с 2014 по 2015 годы цена на нефть значительно снизилась на фоне переизбытка предложения на рынке. Так, в январе - августе 2014 года средняя цена Brent составляла $107,75 за баррель. Пик был зафиксирован 19 июня ($115,19 за баррель). К концу 2015 года Brent подешевела до $36,8 за баррель.