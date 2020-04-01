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Пандемия коронавируса нового типа
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В Роскомнадзор в феврале - марте поступило 23 требования удалить фейки о коронавирусе

Указанная в требованиях противоправная информация администраторами ресурсов удаляется

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 20 требований Генпрокуратуры о необходимости удаления фейковой информации, связанной с коронавирусом, поступило в Роскомнадзор в феврале - марте. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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"В Роскомнадзор за февраль - март поступило из Генпрокуратуры 23 требования об удалении недостоверной информации, касающейся пандемии коронавируса, с 44 интернет-ресурсов или страниц интернет-ресурсов. Указанная в требованиях противоправная информация администраторами ресурсов удаляется", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявляли о готовности применения самых жестких мер к соцсетям и СМИ за публикацию фейков о пандемии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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