Российские авиакомпании выполнят 1 апреля шесть вывозных рейсов из-за границы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании к концу сегодняшнего дня выполнят шесть вывозных рейсов из-за границы в Россию. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

"1 апреля в график вывоза российских граждан из иностранных государств включено шесть рейсов. График составлен с учетом ограничений по количеству прибывающих (не более 500 человек в Москву и 200 в региональные аэропорты - прим. ТАСС), введенных оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Росавиации. Как уточнили в агентстве, "Аэрофлот" сегодня вывез из Дели в Москву 408 человек, "Россия" - еще 75 человек из Монастира (Тунис) в Москву.

"Авиакомпания "Сибирь" доставит из Бангкока во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск по 164 соотечественника на каждом рейсе", - добавили в агентстве.

С 31 мая Минтранс РФ ввел ограничение на прилет в Москву до 500 человек в день, в региональные аэропорты - до 200. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ограничению на прилет в РФ дают возможность избежать неконтролируемо распространяться новому вирусу, а также "сглаживают" нагрузку на систему здравоохранения и врачей.