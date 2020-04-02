США призвали РФ и Саудовскую Аравию работать вместе для успокоения рынков нефти

ТАСС, 2 апреля. Министерство энергетики США призывает Россию, Саудовскую Аравию и других крупных производителей нефти к совместной работе, чтобы успокоить нефтяные рынки. Об этом, как информировало в среду агентство Bloomberg, говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства Шейлин Хайнс.

"Мы призываем Саудовскую Аравию, Россию и других крупных производителей работать вместе, чтобы успокоить рынки [нефти] в эти неспокойные времена", - приводит агентство выдержку из заявления.

Хайнс также заявила, что резкое увеличение добычи нефти в наблюдающейся сегодня ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках.

1 апреля саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Королевство реализует свои обещания нарастить добычу до максимума после выхода из соглашения ОПЕК+, оно истекло 31 марта. Источник в трейдинговых кругах сообщил ТАСС 1 апреля, что добыча нефти в королевстве уже превысила 12 млн б/с (предельная мощность Aramco - прим. ТАСС). В то же время источник ТАСС, знакомый с планами российских компаний отметил, что нефтяные компании из РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, его не удалось продлить, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях. В Эр-Рияде заявляли, что без усиленного сокращения, на которое Россия не согласилась, сделка не имеет смысла. После выхода из соглашения королевство планирует завоевывать рынок нефти путем снижения цен. При этом спрос на нефть в мире может упасть на 26-30 млн баррелей в сутки, предупреждают аналитики, ведь потребление сырья резко снизилось из-за карантинных мер во всем мире.