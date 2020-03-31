Цены на нефть: что доводит их до отрицательных значений

Михаил Ханов рассказывает о том, что происходит сейчас на нефтяном рынке, и делится прогнозом, когда можно ожидать роста нефтяных котировок

В последние дни мы стали свидетелями очередного обновления долгосрочных минимумов во фьючерсах на эталонные сорта нефти. 30 марта контракты на нефть сорта Brent опускались ниже $22 за баррель. В последний раз столь низкие цены наблюдались в далеком 2002 году. Что же касается контрактов на нефть сорта WTI, то они ненадолго проседали ниже психологически важного уровня $20 за баррель. Эта цена близка к полной себестоимости добычи жидких углеводородов в районе Персидского залива. Считается, что в этом регионе добывается самая дешевая нефть в мире.

Надо отметить, что цены на нефть достигли экстремально низких значений еще до завершения срока действия развалившейся сделки об ограничении уровня добычи черного золота в формате ОПЕК+. С формальной точки зрения соглашение действовало до конца марта 2020 года. Таким образом, состоявшийся обвал нефтяных котировок был в значительной мере обусловлен всего лишь ожиданиями среднесрочного увеличения объемов добычи такими странами, как Россия и Саудовская Аравия. Вместе с тем не стоит недооценивать и масштабов реального сокращения глобального физического спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса. Согласно оценке заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, в текущий момент его падение составляет порядка 15–20 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в течение 2019 года он составлял немногим более 100 млн баррелей в сутки. Таким образом, мировой объем потребления нефти сократился практически на 15–20%. Верное решение России Исходя из этих данных, становится очевидно, что широко критикуемое решение России о выходе из нефтяной сделки в формате ОПЕК+ было верным и очень своевременным. Развалившаяся сделка предполагала суммарное сокращение добычи ее участниками на 1,7 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2018 года. Весомым довеском к оговоренному объему выступало дополнительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако даже более радикальное уменьшение суммарной квоты было бы не в силах сбалансировать спрос и предложение в текущих условиях. Более того, текущий спад объема мирового спроса сопоставим с суммарным объемом добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. К середине марта он составил около 21 млн баррелей в сутки. Таким образом, для поддержания нефтяных котировок на уровне $50 за баррель двум странам потребовалось бы полностью остановить производство нефти. По вполне очевидным причинам подобный сценарий невозможен даже в текущих реалиях. В такой ситуации России лучше быть не связанной обязательствами и иметь свободу маневра. К слову, в нынешних условиях столь же неизбежным стоит признать и болезненное ослабление курса рубля. В моменты резкого спада объемов глобального производства позиции сырьевых валют не могут оставаться незыблемыми. Российский рубль в этом плане не является исключением. Напомним, что во второй половине 2019 года суммарная доля нефти, нефтепродуктов и природного газа составила 57,2% в структуре экспорта РФ в стоимостном выражении.

В то же время экспортные цены на газ прямо или опосредованно привязаны к нефтяным котировкам. Поэтому правительство и ЦБ могут лишь смягчать темпы негативной среднесрочной тенденции к падению обменного курса рубля. Повторимся, что к концу марта 2020 года биржевые цены на нефть уже приблизились к уровню полной себестоимости добычи на Ближнем Востоке. Производство нефти в этом регионе является одним из самых дешевых в мире по целому ряду объективных причин. В то же время представители нефтяной отрасли, работающие в Северном море и в легендарном североамериканском нефтяном штате Техас, уже всерьез заговорили о предстоящем спаде объемов производства и сокращении инвестиций в развитие новых месторождений. Согласно первым скромным оценкам, нефтяные компании из Великобритании уменьшат капитальные вложения в стареющие месторождения на треть. Как мы видим, процесс сокращения добычи черного золота за счет проектов с относительно высокой себестоимостью уже начинает набирать обороты. Реальная себестоимость нефти Кстати, вопрос о полной себестоимости добычи в разных регионах мира не столь прост, как казалось на первый взгляд. Прежде всего, этот показатель может отличаться в разы для находящихся рядом перспективных, молодых и старых месторождений. Крупные трудноизвлекаемые запасы многих компаний заведомо представляются нерентабельными для коммерческой добычи. В то же время добывающие предприятия нередко воспринимают реальную себестоимость производства как коммерческую тайну, которую не стоит разглашать. Кроме того, громкие заявления участников отрасли о низкой стоимости добычи начиная от $2–3 за баррель обычно подразумевают так называемую lifting cost, или затраты на подъем нефти из скважины на уже обустроенном месторождении. Не секрет, что хорошая ресурсная база и готовая инфраструктура в значительной мере достались российским компаниям в наследство от мощной нефтяной отрасли СССР.

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Вместе с тем дешевую нефть из Западной Сибири необходимо доставить хотя бы до магистрального нефтепровода, железной дороги или в морской порт. Указанная математика еще более усложняется, если нефтяная компания имеет крупные займы, в том числе в иностранной валюте. Опять же многие транзакционные издержки по целому ряду причин существенно ниже для морских поставок нефти с Ближнего Востока. Для понимания реальной себестоимости нефти в России стоит ориентироваться на недавнюю оценку замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, которая предполагает затраты в среднем $25 за "бочку". Но, по его словам, для компании "Роснефть" нужна цена от $35 и выше в связи с ее весомой долговой нагрузкой. Согласно недавней альтернативной оценке саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, средняя себестоимость российской нефти составляет чуть больше $40 за баррель. А российская шельфовая нефть обходится еще на $2–3 дороже. Что же касается собственной себестоимости добычи компании Saudi Aramco, то она оценивается несколько менее чем $20 за баррель. Стоимость нефтедобычи в соседних странах приблизительно такая же. Дополнительную степень сложности в процесс ценообразования на нефтяном рынке вносит и тот факт, что в мире добывается большое количество различных сортов нефти, существенно отличающихся по составу от эталонных марок Brent и WTI. Конкретные нефтеперерабатывающие заводы "заточены" под определенные сорта нефти и не могут работать с другими. Именно поэтому США одновременно являются и импортером, и экспортером разной по своим характеристикам нефти. Отрицательные цены на нефть По этой же причине стала возможной и парадоксальная ситуация отрицательных цен на нефть в США. В конце марта 2020 года североамериканские производители низкокачественной сернистой нефти начали платить за освобождение от нефти собственных хранилищ. Пока что такая практика является более выгодной, чем крайне нежелательная консервация действующих скважин. К слову, физические поставки нескольких дешевых сортов североамериканской нефти уже идут по цене в диапазоне от $3 до $12 за баррель. Здесь стоит упомянуть и про нарастающий дефицит свободных нефтехранилищ в мировом масштабе. Как обычно, в периоды низких цен на углеводороды нефтеналивные танкеры начинают использоваться в качестве плавучих цистерн. В середине марта стоимость фрахта соответствующих судов выросла почти в 10 раз. А владельцы нефтепроводов в США начали требовать от своих клиентов доказательства наличия покупателя на прокачиваемую нефть или возможности ее отгрузки после завершения транспортировки. При текущем соотношении объемов добычи и потребления все мировые хранилища будут полностью заполнены нефтью в течение двух-трех месяцев. Позиция США Разобрав основные экономические аспекты сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке, нельзя обойти вниманием не менее важные политические и геополитические моменты. В этом плане весьма существенную роль может сыграть позиция США. Президент Трамп уже поспешил поздравить своих соотечественников с падением цен на бензин. Но не будем забывать, что Соединенные Штаты подошли к текущему нефтяному кризису, выступая мировым лидером по объемам добычи черного золота. Не являются большим секретом и накопившиеся финансовые проблемы североамериканского сланцевого нефтяного сектора. Иными словами, США объективно заинтересованы не в низких, а в "средних" ценах на углеводороды. Именно поэтому Вашингтон фактически не препятствовал достаточно длительному существованию нефтяной сделки в формате ОПЕК+. Следуя этой логике, стоит ожидать и некоторых действий со стороны Соединенных Штатов с целью восстановления нефтяных котировок. Несколько первых шагов в этом направлении уже сделано.

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