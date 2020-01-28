Торговые войны Трампа. США берут верх в противостоянии с Китаем?

В середине января 2020 года состоялось долгожданное подписание соглашения о первой фазе торгового урегулирования между США и Китаем. Таким образом, острое экономическое и политическое противостояние двух стран продолжалось без малого два года. Формально оно началось еще 23 января 2018 года, когда президент США Дональд Трамп ввел импортную таможенную пошлину в размере 30% на солнечные батареи. Тогда же были установлены повышенные ввозные тарифы на большие бытовые стиральные машины. Однако это стало лишь "пробой пера". Уже к началу апреля высокими импортными пошлинами были обложены около 1,3 тыс. китайских товаров на сумму порядка $50 млрд. Китай в свою очередь не остался в долгу и также включился во взаимную гонку увеличения торговых тарифов. Удар по ВВП Ставки в этой игре росли вплоть до августа 2019 года, несмотря на параллельный переговорный процесс между участниками торговой войны. Для Китая это обернулось замедлением квартальных темпов роста ВВП до 6,0% в годовом выражении, что стало минимальным значением с 1990 года. Для сравнения, по итогам первого квартала 2018 года этот показатель составлял 6,8%. Таким образом, разгоревшаяся торговая война усугубила многолетнюю неспешную тенденцию к замедлению темпов прироста экономики КНР. Что же касается США, то здесь в первую очередь пострадали фермеры. По итогам 2018 года количество банкротств в трех крупнейших сельскохозяйственных регионах возросло до максимума за десять лет. Решение о выделении помощи американским фермерам на сумму $16 млрд для многих из них стало запоздалым. Впрочем, со стратегической точки зрения эти потери оказались не столь велики, поскольку доля сельскохозяйственной отрасли в ВВП США составляет всего лишь около 1%. Между тем официальная оценка роста ВВП США по итогам третьего квартала 2019 года составила 2,1%. Этот показатель оказался не хуже соответствующей оценки за первый квартал 2018 года, которая составила 2,0%. Более того, по мере развития торгового конфликта мы наблюдали квартальный прирост ВВП США в диапазоне от 2,0% до 4,2%. Иными словами, ведение острой торговой войны с Китаем оказалось вполне посильным для экономики Соединенных Штатов. По крайней мере, оно не вызвало в ней явного глубокого спада. Вместе с тем одновременное обострение торговых противоречий США с Евросоюзом в 2018–2019 годах было бы явно несвоевременным. Поэтому оно оказалось отодвинуто на более поздний срок. Так или иначе, но уже к концу 2018 года США и КНР начали активные переговоры по поводу разрешения торгового спора. Этот изнуряющий процесс затянулся примерно на год. Однако после подписания соглашения о первой фазе торгового урегулирования ключевой вопрос о понижении взаимных импортных пошлин до сих пор окончательно не решен.

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Пока США пошли лишь на сокращение вдвое некоторых повышенных ранее ввозных тарифов в отношении Поднебесной. В то же время Китай обязуется в ближайшие два года закупить ряд североамериканских товаров и услуг на сумму порядка $200 млрд. Помимо этого, КНР воздержится от ослабления собственной валюты и облегчит американским компаниям доступ на внутренний рынок финансовых услуг. Кроме того, Китай согласился на усиление правовой защиты интеллектуальной собственности, включая такую меру, как конфискация используемого для производства контрафакта оборудования. Очевидно, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР выглядит, мягко говоря, неравноценной. Надо признать, что на данном этапе Соединенные Штаты одержали промежуточную победу в торговой войне. Это дает президенту Трампу возможность приступить к выяснению экономических отношений с Евросоюзом и с отдельными европейскими странами. По-видимому, один из основных его предвыборных лозунгов будет звучать так: "Я покорил Китай, а теперь пришло время покорить Европу". Ряд подготовительных шагов в этом направлении уже сделан. Попробуем смоделировать дальнейшее развитие ситуации до конца текущего года. "Покупай американское, нанимай американцев" Важно отметить, что начавшаяся эпоха торговых войн США со всем миром является логичным компонентом нового экономического курса в США, или так называемой "Трампономики". В наиболее общем плане она характеризуется принципами "Сделаем Америку снова великой", а также "Покупай американское, нанимай американцев". В экономической плоскости эти политические посылы находят отражение в ряде логичных протекционистских и стимулирующих мер. Очевидно, что самым простым и быстрым способом защиты внутреннего рынка и стимулирования экспорта стало бы ослабление национальной валюты. Но для Соединенных Штатов это неприемлемо по причине того, что доллар США все еще играет роль средства международных расчетов и основной мировой резервной валюты. Подобный сценарий означал бы снижение привлекательности номинированных в долларах акций и облигаций североамериканских компаний, а также долговых обязательств правительства США. Это само по себе могло бы стать очень серьезным ударом по финансовому сектору страны и по ее гражданам. Поэтому Дональд Трамп ценой немалых политических усилий пока что сумел добиться лишь понижения процентной ставки ФРС с 2,50% до 1,75% во второй половине 2019 года. Более подходящим для США методом стимулирования внутреннего производства и улучшения дефицитного торгового баланса представляется установка заградительных импортных пошлин для иностранных товаров. Первой крупной жертвой этого механизма и стал Китай. Как мы видим, подобная мера экономического давления на внешнеторговых партнеров оказалась вполне эффективной. Кроме того, она позволила решить ряд попутных вопросов, которые не имеют прямого отношения к разнице внешних и внутренних цен на товары. Надо признать, что недавние уступки Китая в части соблюдения патентных прав и защиты интеллектуальной собственности являются серьезным успехом для американской стороны. Противоречия с Европой Следующим компонентом новой внешнеэкономической политики США является понижение роли Всемирной торговой организации (ВТО) в урегулировании международных споров. Еще в августе 2018 года Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО, если эта организация не будет лучше относиться к США. Позднее ему удалость найти более изящное решение. С конца 2019 года апелляционный орган ВТО практически не действует из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США. Это произошло после недавней победы Соединенных Штатов в торговом споре по поводу незаконного субсидирования правительством Евросоюза авиастроительного концерна Airbus. К слову, указанное решение позволило США вполне легитимно объявить о введении новых пошлин величиной в 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС.

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