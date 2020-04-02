Эксперты: рынки могут перейти к восстановлению в конце апреля

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Глобальный, а за ним и российский рынок могут перейти к восстановлению уже в конце апреля, однако быстрым и равномерным оно не будет, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Курс российского рубля за первый квартал 2020 года продемонстрировал ослабление более чем на 21% до уровней, близких к 79 руб. за доллар, а российские индексы - Мосбиржи и РТС - упали на 18% и 35% соответственно. В свою очередь фондовый индекс российского рынка MSCI Russia потерял в стоимости более 34%. Эксперты полагают, что после нанесенного пандемией коронавируса ущерба рынки могут перейти к восстановлению в конце апреля. Однако даже если пик кризиса уже позади, быстрого и равномерного роста ожидать не стоит.

Что ждет рынки во II квартале

Второй квартал станет определяющим с точки зрения потенциальных дефолтов компаний реального сектора. Также под давлением могут оказаться банки, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Уже сейчас банки Европы и Великобритании отказались от выплаты дивидендов, что не прибавляет заинтересованности инвесторов в покупке их акций", - пояснил он.

Кабаков отметил, что во втором квартале на информации о снижении дивидендов, отказа компаний от обратного выкупа акций и на негативных отечностях за первый квартал будет определяться уровень просадки экономики. Эти данные в значительной степени будут влиять на рыночные настроения. В частности, при выходе новых порций негативной макростатистики по США и Европе инвесторы могут возвращаться к распродажам, поэтому в перспективе ближайших двух месяцев возобновление снижения рынков все еще не исключено, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Эксперт также отметил, что сегодня поддерживающим фактором является то, что часть проблем с рыночной ликвидностью решена за счет мер поддержки со стороны мировых центробанков. "Однако столь масштабные усилия монетарных властей могут указать, что потенциал расширения монетарной поддержки рынков в случае новых спадов уже почти исчерпан", - пояснил он, добавив, что в перспективе апреля не исключена возможность временного снижения нефти до $18 за баррель, которая окажет давление на рублевую валюту, и курс рубля будет тяготеть к уровням 80-80,5 рублей за доллар.

Также, в случае реализации негативных сценариев и возвращения на фондовые площадки новых волн, российские рынки могут потенциально снижаться до уровней 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 800-850 пунктов - по РТС, считает Покатович.

Когда рынки перейдут к восстановлению

Стабилизация рынков и переход к восстановлению может произойти в конце апреля - в мае, если участники рынка будут уверены, что в июне - июле давление со стороны вирусной пандемии на мировую экономику пойдет на спад, считает Покатович.

Успехи по ограничению распространения коронавируса дает основание полагать, что рынки начнут восстановления в середине - конце апреля, считает инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Эксперт считает, что с большей вероятностью "дно" уже было пройдено 19-20 марта, а сейчас в стоимость активов заложены гораздо менее негативные сценарии, чем тогда.

"В середине марта на рынках был заложен максимально негативный сценарий - что заболеет две трети населения Земли. Однако после стала выходить свежая статистика, демонстрирующая стабилизацию темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Европе, такая же тенденция намечается в США. Так как США - это 25% мирового ВВП и 40% мировой капитализации акций, мировые рынки будут вести себя в зависимости от ситуации в Америке. [Президент США] Дональд Трамп заявил, что ожидает перелома тенденции в ближайшие две недели, поэтому можно полагать, что рынки могут начать восстановление в середине - конце апреля", - пояснил эксперт.

Тем не менее, даже если "дно" уже позади, восстановление вряд ли будет быстрым и равномерным, полагает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Эксперт отметил, что акции компаний из отраслей, продажи в которых в меньшей степени зависят от длительности кризиса мировой экономики, к примеру - IT - могут перейти к восстановлению и покорению новых высот при первых же признаках улучшения ситуации. Однако это в меньшей степени касается нефтяной отрасли.

"Пока никто не может сказать, куда нефтяную отрасль приведет недостаток спроса и переизбыток предложения. Если эта ситуация затянется, некоторые компании могут вовсе уйти с рынка. С другой стороны, нефтяная отрасль и акции компаний в ней могут получить мощнейший стимул для стремительного восстановления в случае возвращения крупнейших экспортеров за стол переговоров", - добавил Бирюков.

То, что уже сейчас появляются предпосылки для консолидации индексов, считает и Ярослав Кабаков. "Однако потенциал снижения к локальным минимумам остается при ухудшении ситуации, в первую очередь, в США", - добавил он.