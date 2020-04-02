Более 70 тыс. клиентов обратились в ВТБ за последнюю неделю за реструктуризацией кредитов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 70 тыс. клиентов ВТБ обратились за последнюю неделю в банк по вопросу реструктуризации кредитной задолженности. Об этом сообщается в пресс-релизе госбанка.

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"ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам - физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 70 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Большая часть обращений - около 48 тыс. - касается реструктуризации кредитов наличными, 22 тыс. связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что каждое обращение рассматривается отдельно.

Крупнейшие российские банки в настоящее время рассматривают варианты помощи клиентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В числе таким мер могут быть отсрочки платежей по кредитам и реструктуризация задолженности.