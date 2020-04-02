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Пандемия коронавируса нового типа

Wildberries трудоустроил 1,2 тыс. сотрудников компаний, закрывшихся из-за коронавируса

Компания располагает еще 3,5 тыс. рабочих мест в 450 населенных пунктах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries трудоустроил 1,2 тыс. сотрудников ресторанов и магазинов, временно закрывшихся из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

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Ранее площадка Wildberries запустила сайт для трудоустройства россиян, пострадавших из-за сокращений, вынужденного карантина и временного закрытия розничных торговых точек. "С предложениями о временном трудоустройстве своего персонала в Wildberries уже обратились сети FinnFlare,"Стокманн", Concept Group, "Кораблик", "Твое", Zenden, сеть ресторанов "Теремок", сеть пекарен "Буше" и сеть семейных парков Zамания, а также агентство АНКОР. C 23 по 31 марта 2020 г. в Wildberries было трудоустроено свыше 1 тыс. 200 человек", - говорится в сообщении.

Компания располагает еще 3,5 тыс. рабочих мест в 450 населенных пунктах РФ.

"В это сложное для нашей страны время мы просим объединиться компании из различных секторов экономики на сайте "всемработавб" для сохранения рабочих мест россиянам и помощи тем, кто остался без работы из-за вынужденного карантина. Не останемся равнодушными к жителям нашей страны, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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