Wildberries трудоустроил 1,2 тыс. сотрудников компаний, закрывшихся из-за коронавируса

Ранее площадка Wildberries запустила сайт для трудоустройства россиян, пострадавших из-за сокращений, вынужденного карантина и временного закрытия розничных торговых точек. "С предложениями о временном трудоустройстве своего персонала в Wildberries уже обратились сети FinnFlare,"Стокманн", Concept Group, "Кораблик", "Твое", Zenden, сеть ресторанов "Теремок", сеть пекарен "Буше" и сеть семейных парков Zамания, а также агентство АНКОР. C 23 по 31 марта 2020 г. в Wildberries было трудоустроено свыше 1 тыс. 200 человек", - говорится в сообщении.

Компания располагает еще 3,5 тыс. рабочих мест в 450 населенных пунктах РФ.

"В это сложное для нашей страны время мы просим объединиться компании из различных секторов экономики на сайте "всемработавб" для сохранения рабочих мест россиянам и помощи тем, кто остался без работы из-за вынужденного карантина. Не останемся равнодушными к жителям нашей страны, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметили в пресс-службе Wildberries.