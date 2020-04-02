Минэнерго рассмотрело стресс-сценарий на рынке нефти

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ при формировании проекта энергостратегии до 2035 года рассмотрело стрессовый сценарий, учитывающий текущее существенное снижение спроса на энергоресурсы. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании правительства РФ.

"Нами рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Сегодня считаем важнейшей задачей в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях", - сказал Новак.

По слова министра, при формировании стратегии ведомство учитывало потенциальные вызовы и риски, которые сейчас наблюдаются. Основными среди них являются стремительное развитие технологий, которые меняют облик и структуру энергетики, в частности, глобализация мирового рынка энергоносителей, а также рост конкуренции, в особенности рост добычи сланцевого газа и нефти, рост производства и торговли сжиженного природного газа. Кроме того, Новак отметил ужесточение неконкурентных методов экономической борьбы, среди которых выделяются ограничительные меры и санкции, а также тренд на продвижение во всем мире "зеленой" повестки.

"В краткосрочном периоде мы также учитываем текущую непростую макроэкономическую ситуацию на мировых рынках, которая в первую очередь влияет сегодня на нефтегазовую отрасль ввиду значительного снижения мировых цен в результате падения экономической активности в мире из-за применяемых карантинных мер против распространения пандемии коронавируса", - добавил министр.