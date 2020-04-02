Burger King и McDonald's будут бесплатно кормить работников скорой помощи

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's на фоне распространения в России коронавируса запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг.

"Все сотрудники, занятые в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля могут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл. и одного предложенного сэндвича в сети "МакАвто", "Макдоналдс". Для получения данного обеда экипажу необходимо заехать на автомобиле СМП в точку питания "МакАвто" и получить пакет через специализированное окно", - сообщили в McDonald's.

Инициатива продлится до 15 апреля в 58 регионах России. "В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции обеды выдаются только экипажу автомобиля СМП, пешие заказы невозможны по соображениям безопасности", - добавили в компании.

Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и "Бургер Кинг" в окнах автораздачи или там, где обслуживание осуществляется навынос.

"Хотим сказать большое "спасибо" тем, кто сейчас на передовой борется с COVID-19. Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из скорой помощи, пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Обед или чай/кофе в любом из 457 продолжающих работать ресторанов "Бургер Кинг". Спасибо, что спасаете", - говорится в сообщении компании.