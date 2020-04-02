{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Burger King и McDonald's будут бесплатно кормить работников скорой помощи

Программа продлится до 15 апреля в 58 регионах России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's на фоне распространения в России коронавируса запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг.

На эту тему
Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

"Все сотрудники, занятые в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля могут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл. и одного предложенного сэндвича в сети "МакАвто", "Макдоналдс". Для получения данного обеда экипажу необходимо заехать на автомобиле СМП в точку питания "МакАвто" и получить пакет через специализированное окно", - сообщили в McDonald's.

Инициатива продлится до 15 апреля в 58 регионах России. "В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции обеды выдаются только экипажу автомобиля СМП, пешие заказы невозможны по соображениям безопасности", - добавили в компании.

Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и "Бургер Кинг" в окнах автораздачи или там, где обслуживание осуществляется навынос.

"Хотим сказать большое "спасибо" тем, кто сейчас на передовой борется с COVID-19. Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из скорой помощи, пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Обед или чай/кофе в любом из 457 продолжающих работать ресторанов "Бургер Кинг". Спасибо, что спасаете", - говорится в сообщении компании.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Глава ТПП предложил отменить все налоги и ввести компенсации зарплат для бизнеса
Чтобы сохранить потребительский рынок, нужно повышать социальные выплаты, отметил Сергей Катырин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС