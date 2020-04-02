{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк одобрил первый транш помощи странам в борьбе с коронавирусом на $1,9 млрд

Кроме того, банк перераспределяет ресурсы в размере $1,7 млрд в рамках уже реализуемых инициатив

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) одобрил в четверг выделение $1,9 млрд развивающимся странам на программы борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении финансового института. Первый пакет охватывает 25 стран, новые проекты коснутся еще 40 государств.

На эту тему
Путин продлил нерабочие дни, врач онкоцентра заразился. Главное о коронавирусе за 2 апреля

Кроме того, банк перераспределяет ресурсы в размере $1,7 млрд в рамках уже реализуемых инициатив. Суммарно организация выделит до $160 млрд в течение 15 месяцев нуждающимся странам для противодействия пандемии.

"Всемирный банк принимает значительные и оперативные меры для препятствования распространению COVID-19, - сообщил президент банка Дэвид Мэлпас. - Работаем над укреплением возможностей развивающихся стран противостоять вирусу и сокращением времени экономического и социального восстановления".

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мантуров сообщил, что Россия в середине апреля будет производить около 4 млн масок в сутки
Кроме того, глава Минпромторга сообщил о росте производства кожных антисептиков почти в пять раз по сравнению с показателем середины марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС