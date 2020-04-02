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Пандемия коронавируса нового типа

Путин продлил нерабочие дни, врач онкоцентра заразился. Главное о коронавирусе за 2 апреля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего случаев заражения — 3548, из них новых — 771, умерли за сутки — шесть человек, за весь период — 30 (актуально на 11:01 мск).
  • Президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля "с сохранением за работниками их заработной платы". Он также дал регионам полномочия выбирать режим для борьбы с коронавирусом. Главное из обращения президента читайте здесь
  • У одного из врачей онкоцентра им. Блохина нашли коронавирус. Госпитализация пациентов в химиотерапевтическое отделение приостановлена. Лечение шести пациентов может быть приостановлено на неделю. 
  • Минобрнауки рекомендовало возобновить учебный процесс в вузах дистанционно с 6 апреля.

Москва

  • Всего случаев заражения — 2475, из них новых — 595.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей. Машины, на которых передвигаются нарушители, будут отправлять на штрафстоянки.
  • Он также объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.

Мир 

  • Всего заразились — 948 327, умерли — 48 667 (5,13%).
  • Число заразившихся коронавирусом в Европе за последнюю неделю удвоилось и достигло 464 859 (данные Европейского регионального бюро ВОЗ).
  • В Испании за сутки умерли 950 инфицированных.
  • Коронавирус выявлен у председателя иранского парламента.
  • Актер Леонардо Ди Каприо и вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс объявили о создании фонда продовольственной помощи America's Food Fund. Фонд будет помогать людям, на которых сильнее всего повлияли экономические последствия пандемии. 
  • Шотландский комик Эдди Лардж (Эдвард Макгиннис) умер из-за коронавируса. Ему было 78 лет. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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