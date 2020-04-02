Путин продлил нерабочие дни, врач онкоцентра заразился. Главное о коронавирусе за 2 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего случаев заражения — 3548, из них новых — 771, умерли за сутки — шесть человек, за весь период — 30 (актуально на 11:01 мск).
- Президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля "с сохранением за работниками их заработной платы". Он также дал регионам полномочия выбирать режим для борьбы с коронавирусом. Главное из обращения президента читайте здесь.
- У одного из врачей онкоцентра им. Блохина нашли коронавирус. Госпитализация пациентов в химиотерапевтическое отделение приостановлена. Лечение шести пациентов может быть приостановлено на неделю.
- Минобрнауки рекомендовало возобновить учебный процесс в вузах дистанционно с 6 апреля.
Москва
- Всего случаев заражения — 2475, из них новых — 595.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей. Машины, на которых передвигаются нарушители, будут отправлять на штрафстоянки.
- Он также объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.
Мир
- Всего заразились — 948 327, умерли — 48 667 (5,13%).
- Число заразившихся коронавирусом в Европе за последнюю неделю удвоилось и достигло 464 859 (данные Европейского регионального бюро ВОЗ).
- В Испании за сутки умерли 950 инфицированных.
- Коронавирус выявлен у председателя иранского парламента.
- Актер Леонардо Ди Каприо и вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс объявили о создании фонда продовольственной помощи America's Food Fund. Фонд будет помогать людям, на которых сильнее всего повлияли экономические последствия пандемии.
- Шотландский комик Эдди Лардж (Эдвард Макгиннис) умер из-за коронавируса. Ему было 78 лет.