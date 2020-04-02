Лечение шести пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина могут приостановить на неделю

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Химиотерапевтическое лечение у шести пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина может быть приостановлено максимум на неделю в связи с тем, что одного из врачей этого отделения ранее был подтвержден коронавирус. На эффективности противоопухолевой терапии это не скажется, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе онкоцентра.

"Химиотерапевтическое лечение у шести пациентов будет прервано максимум на неделю. Это никак не скажется на эффективности противоопухолевого лечения", - сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется также, что на данный момент состояние всех пациентов удовлетворительное, они находятся в изолированных палатах под круглосуточным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился 1 апреля у одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина. Первичная госпитализация пациентов в это отделение приостановлена. Также отменены все собрания, лекции и конференции, сотрудники старше 65 лет работают из дома, при входе в здание всем измеряют температуру, собирают расширенный эпиданамнез у пациентов. Кроме того, запрещено посещение пациентов, кроме особых случаев - для родственников тяжелых больных, по согласованию с руководством и при соблюдении всех мер безопасности.