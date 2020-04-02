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Пандемия коронавируса нового типа

У врача онкоцентра им. Блохина нашли коронавирус

Госпитализация в химиотерапевтическое отделение частично приостановлена

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился 1 апреля у одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина. Первичная госпитализация пациентов в это отделение приостановлена, сообщили в четверг в пресс-службе онкоцентра порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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В пресс-службе уточнили, что врач с 25 марта находится на больничном, он в удовлетворительном состоянии. "Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в отделении лекарственных методов лечения (химиотерапевтическом) №3, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по центру ограничено", - говорится в сообщении.

Госпитализация пациентов в это отделение приостановлена. "Сотрудники распущены на карантин, каждому будет проведен тест на COVID-19", - уточнили в пресс-службе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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