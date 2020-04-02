Машины нарушителей режима самоизоляции в Москве смогут отправлять на штрафстоянку

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Машины, на которых передвигаются нарушители режима самоизоляции, будут отправлять на штрафстоянки. Такая мера прописана в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы и с этого же дня вступает в силу.

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Кроме того, нарушителей-автомобилистов будут штрафовать сразу на 5 тыс. рублей, даже если проступок совершен впервые.

"В целях пресечения административного правонарушения <...> применяется задержание транспортного средства <...> В этом случае решение о задержании транспортного средства, прекращении указанного задержания или возврате транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях <...>", - говорится в указе.

Согласно документу, "перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются учреждением уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в области транспорта в порядке, установленном Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в городе Москве" (с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью)".