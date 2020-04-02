{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950

В стране зафиксировано по меньшей мере 110 238 случаев заражения

МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 110 238 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.

На эту тему
Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

По данным ведомства, 10 003 человека умерли, 26 743 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (32 155). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В среду днем ведомство информировало о 102 136 заболевших и 9 053 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании умерли 950 инфицированных коронавирусом - такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом для страны.

Первый случай заражения коронавирусом в королевстве был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ВЦИОМ: две трети россиян ограничили контакты с другими людьми в условиях коронавируса
Каждый пятый носит маску или респиратор в рамках мер, способных предотвратить распространение инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС