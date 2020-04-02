Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950

МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 110 238 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.

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По данным ведомства, 10 003 человека умерли, 26 743 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (32 155). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В среду днем ведомство информировало о 102 136 заболевших и 9 053 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании умерли 950 инфицированных коронавирусом - такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом для страны.

Первый случай заражения коронавирусом в королевстве был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.