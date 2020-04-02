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Пандемия коронавируса нового типа

За неделю число заразившихся коронавирусом в Европе удвоилось

Количество лабораторно подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 464 859

ЖЕНЕВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Европе за последнюю неделю удвоилось, и наряду с Северной Америкой она стала эпицентром пандемии. Об этом заявил на брифинге в Копенгагене в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Брифинг транслировался в Facebook.

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"Со времени предыдущего брифинга неделю назад число лабораторно подтвержденных случаев в регионе удвоилось - до 464 859. Европа вместе с Северной Америкой сейчас является эпицентром пандемии".

Глава регионального бюро обратил внимание на продолжающееся широкое распространение коронавируса, особенно в западной части Европы. Италия и Испания превзошли Китай по числу заболевших, а во Франции и Германии также зарегистрировано "значительное количество" заразившихся, сказал он. По словам Клюге, несмотря на большой объем информации о коронавирусе, странам - членам организации было негде получить сведения о том, "что действительно делают системы здравоохранения и насколько это работает". В настоящее время Европейское бюро ВОЗ аккумулирует данные о пандемии и делится ими с правительствами через специально разработанную информационную платформу, сообщил он.

Клюге отметил, что в 10% случаев пациентам требуется интенсивная терапия. Он напомнил, что в Европе число умерших уже превысило 30 тыс. При этом 90% летальных исходов приходится на страны, больше других затронутые пандемией, - Италию, Испанию и Францию. Более 50% умерших - это люди в возрасте 80 лет и старше.

Директор регионального бюро призвал европейцев к солидарности между представителями "всех возрастных групп", подчеркнув, что особое внимание нужно уделить одиноким людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, правительствам следует направить усилия на охрану здоровья медицинского персонала и социальных работников.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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