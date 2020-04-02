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Леонардо ДиКаприо и вдова Стива Джобса создали фонд помощи пострадавшим от коронавируса

Благотворительная организация уже собрала пожертвования на сумму в $12 млн

ТАСС, 2 апреля. Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс объявили о создании фонда продовольственной помощи America's Food Fund. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

Фонд будет помогать людям, на которых сильнее всего повлияли экономические последствия ситуации с коронавирусом в мире. Планируются, что продукты, купленные на средства фонда, будут распределяться среди малообеспеченных семей, пожилых людей, безработных и школьников, получавших бесплатные обеды. Благотворительная организация уже собрала пожертвования на сумму в $12 млн.

"В то время, как миллионы людей теряют работу, а реализация школьной программы обедов находится под угрозой срыва (из-за отмены школьных занятий - прим. ТАСС), мы должны быть уверены, что люди не станут голодать", - приводит агентство слова Пауэлл Джобс.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.

Теги
Ди Каприо, ЛеонардоПандемия коронавируса нового типа
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