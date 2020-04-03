"Известия": бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

По данным издания, письмо президенту и в правительство с такой инициативой подписали представители 20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов, среди которых лидеры совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка, Межотраслевого экспертного совета, Союза потребителей России, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза независимых сетей России, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и ряда других бизнес-объединений.

Отмечается, что речь идет о дополнительных выплатах пенсионерам, многодетным семьям с низким уровнем доходов, безработным и трудящимся, которые столкнулись с сокращением зарплаты.

Как сообщил изданию председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, уже выделенных для поддержки граждан средств, недостаточно, чтобы они стали активными потребителями. "Оценить необходимые размеры пособий и их общую сумму пока проблематично. Ежегодный товарооборот составляет порядка 30 трлн рублей в год. Думаю, чтобы возобновить спрос, потребуется порядка 10% от этой суммы", - пояснил он газете.

Учитывая, что в России сегодня насчитывается около 46 млн пенсионеров, 1,5 млн многодетных семей и 0,7 млн безработных, при распределении средств на каждую семью выходит порядка 62 тыс. рублей на 2020 год или по 7 тыс. рублей на оставшиеся девять месяцев этого года, подсчитала газета на основе данных официальной статистики.

В четверг глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил властям временно отменить все обязательные выплаты (налогов, арендной платы) и компенсировать часть заработных плат сотрудникам частных компаний для поддержки малых и средних предприятий (МСП) в связи с продлением нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. Он также заявил, что для сохранения потребительского рынка нужно повышать социальные выплаты - пособия по безработице и пенсии.

Меры поддержки населения

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Кроме того, президент поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.