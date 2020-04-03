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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве около 3 млн человек вышли на работу на этой неделе

Столько же работают удаленно
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Предприятия в Москве перешли на дистанционный формат работы из-за введения режима самоизоляции в целях противодействия распространению коронавируса, однако около 3 млн человек на этой неделе вышли на рабочие места, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

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"В Москве на этой неделе на рабочие места вышли около 3 млн человек, примерно столько же продолжают трудиться удаленно. Это позволяет предприятиям обеспечивать горожан всем необходимым", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении, несмотря на серьезные ограничения, экономическая жизнь в городе не замерла. Предприятия постепенно переходят на новый дистанционный формат работы по оказанию услуг населению: фитнес-центры сдают тренажеры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению.

В столице принят уже второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

По словам Ефимова, это новый инструмент, который должен обеспечить комплексную поддержку и собственникам коммерческой недвижимости, и арендаторам. "По сути, мы делим с ними нагрузку по оплате аренды недвижимости ровно пополам. Правительство Москвы готово направить на эти цели более 8 млрд рублей в квартал. Для сравнения, это стоимость квартала аренды 1,7 млн кв. м коммерческой площади в центре столицы", - добавил заммэра.

По его словам, кроме разработки и расширения мер поддержки будут оценивать и то, насколько эффективно работают механизмы их предоставления. Особенно это касается тех инструментов, которые носят заявительный характер.

Нерабочая неделя

В конце марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля "нерабочей" из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Затем мэр Москвы Сергей Собянин для профилактики распространения коронавируса постановил закрыть с 28 марта все непродовольственные магазины, кроме тех, в которых продают товары первой необходимости.

Продовольственные магазины и аптеки, объекты организации питания для сотрудников предприятий работают, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины, рестораны при гостиницах. Закрыты культурно-развлекательные заведения, детские комнаты, приостановлено проведение массовых мероприятий. В Москве и Подмосковье закрыты букмекерские конторы, тотализаторы.

Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Регионы могут самостоятельно принимать решение о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия. Собянин также принял решение о продлении ограничительных мер в Москве до 1 мая.

До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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