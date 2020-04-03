Елена Батурина вернула первое место в списке богатейших женщин по версии Forbes

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла первое место в списке богатейших женщин России по версии журнала Forbes, уступив главе компании Inteco Management Елене Батуриной. Об этом пишет российская версия Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

"Татьяна Бакальчук, которая в феврале обходила Елену Батурину в рейтинге Forbes Real-Time, перестала быть богатейшей женщиной России. Ее состояние уменьшилось в кризис", - отмечает издание.

В феврале 2020 года состояние владелицы 100% акций компании Wildberries Татьяны Бакальчук Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд. За прошедший месяц состояние Бакальчук снизилось на 29% до $1 млрд, свидетельствуют данные рейтинга, обновляющегося в режиме реального времени.

Состояние Батуриной практически не изменилось, потому что не связано с владением какой-то одной компанией. Кроме того, ее основные активы расположены за пределами России. Снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива - интернет-магазина Wildberries, а также с влиянием от падения курса рубля.

"Его стоимость, как и стоимость любой другой непубличной компании, Forbes определяет с учетом стоимости похожих компаний, которые торгуются на бирже. А их акции в марте под давлением новостей о быстром распространении коронавируса дешевели. Например, акция немецкого Zalando на 31 марта стоила €34,45, хотя еще месяц назад торговалась по €40,16 (падение 14%). Акции британского онлайн-ретейлера ASOS упали с 2,95 фунта стерлингов 2 марта до £1,195 в конце месяца (минус 60%)", - отмечает издание.