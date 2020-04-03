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Пандемия коронавируса нового типа

Деловая активность в еврозоне в марте упала до исторического минимума

По данным IHS Markit, принимаемые правительствами меры для предотвращения распространения коронавируса отразились на потребительском спросе и экономической активности

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС /. Индекс деловой активности (PMI) в частном секторе экономики стран еврозоны в марте упал до рекордно низкой отметки в 29,7 пункта на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, опубликованном в пятницу.

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Как отмечается в исследовании, столь значимое снижение индекса связано с тем, что "меры, принимаемые правительствами для предотвращения распространения [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, тяжело отразились на потребительском спросе и экономической активности".

До этого исторический минимум был зафиксирован в 2009 году, когда PMI снизился до отметки в 36,2 пункта, говорится в исследовании.

По данным IHS Markit, самый низкий уровень деловой активности в марте был зафиксирован в Италии (20,2 пункта) и Испании (26,7 пункта). В Германии и Франции он составил 35,0 и 28,9 пункта соответственно.

Отмечается, что падение индекса за один месяц также стало самым резким за все время наблюдения. Еще в феврале PMI в еврозоне достигал 51,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Теги
ГерманияИспанияИталияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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