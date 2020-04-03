{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мантуров: регионы должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с продовольствием

В текущих условиях отдельные субъекты разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом говорится в письме министра, направленном 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами", - отмечается в письме.

В текущих условиях отдельные субъекты Российской Федерации разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска. Это в свою очередь блокирует работу перевозок торговых операторов, в том числе федеральных, подчеркивает Мантуров в своем письме.

"В отдельных субъектах Российской Федерации не пропускают транспорт, перевозящий непродовольственные товары, который обеспечивают доставку товаров, заказанных посредством и интернета. Напоминаю, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. No 762-р дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается", - отмечает министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РЖД предоставили скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов
По словам заместителя гендиректора холдинга Алексея Шило, данная мера призвана уменьшить транспортную составляющую в цене перевозимой продукции и обеспечить наличие в достаточном количестве товаров в магазинах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС