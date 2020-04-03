Мантуров: регионы должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с продовольствием

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом говорится в письме министра, направленном 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

"Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами", - отмечается в письме.

В текущих условиях отдельные субъекты Российской Федерации разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска. Это в свою очередь блокирует работу перевозок торговых операторов, в том числе федеральных, подчеркивает Мантуров в своем письме.

"В отдельных субъектах Российской Федерации не пропускают транспорт, перевозящий непродовольственные товары, который обеспечивают доставку товаров, заказанных посредством и интернета. Напоминаю, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. No 762-р дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается", - отмечает министр.