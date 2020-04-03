Кабмин запретит отключать МСП от коммунальных услуг, даже при наличии просрочки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кабмин запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже при наличии у них задолженности по платежам. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

"Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить", - сказал Мишустин. По его словам, по такой задолженности штрафы начисляться не будут, "а погасить ее также можно будет в рассрочку".

Премьер напомнил о ранее принятом первом пакете мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, по его словам, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от пандемии отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний и запускаются две кредитные программы. Одна из них предусматривает отсрочку по кредитным платежам, другая - беспроцентные займы для выплат зарплат сотрудникам.

Мишустин рассказал и о решении предоставить отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества. По его словам, "в течение шести месяцев небольшие фирмы будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов, а уже накопленную за это время задолженность гасить в течение одного года в рассрочку".

"Чтобы учесть также интересы собственников коммерческой недвижимости, которые готовы работать по этой схеме, мы рекомендуем регионам предоставить им скидки по налогу на имущество", - заявил премьер.

Также кабмин рекомендует госкомпаниям сохранить объем закупок у малого и среднего бизнеса. "Чтобы обеспечить небольшим предприятиям гарантированный сбыт их продукции, рекомендуем компаниям с госучастием не сокращать объемы закупок у малого и среднего бизнеса, а также строго соблюдать сроки оплаты", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что сроки оплаты не должны превышать 15 дней.

Среди других дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса Мишустин назвал автоматическое продление действующих разрешительных документов и лицензий. Конкретный перечень таких документов, по его словам, будет дополнительно установлен правительством.