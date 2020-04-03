В МЭР заявили, что главной задачей антикризисных мер является сохранение занятости граждан

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Антикризисные действия правительства направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве. Трансляция велась на канале "Россия-24" .

Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

"Основной задачей всех антикризисных действий правительства является сохранение занятости и поддержка компаний. Для этого нам необходимо максимально высвободить все ресурсы компаний на выплату заработной платы работникам", - сказал Решетников.

Он добавил, что основным элементом антикризисного плана является отсрочка уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях, общий объем отсрочки составляет 140 млрд рублей. "Всего на сегодняшний день у нас более 3 млн человек работает в тех секторах, которые относятся к числу пострадавших", - добавил Решетников.

Министр напомнил, что правительство утвердило программу, согласно которой на полгода могут быть перенесены все платежи по телу кредита. По оценкам Минэкономразвития, программа охватит 10% всего кредитного портфеля МСП.

Ранее правительство РФ выделило 5 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение отсрочки платежей по кредитам, выданным малым и средним предпринимателям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что кабинет министров прорабатывает второй пакет мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.