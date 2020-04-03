"Яндекс" поддержит ведомства при тестировании беспилотников без водителей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" готов оказать российским ведомствам экспертную поддержку по тестированию беспилотных авто без присутствия инженеров-испытателей в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пятницу президент Владимир Путин поручил правительству подготовить тестирование и постепенный ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей.

"В поручениях выделено главное - для опережающего развития технологии требуется опережающее законодательство. Это позволит сохранить конкурентоспособность российской технологии на мировом рынке, где есть и другие серьезные игроки, такие как США и Китай. Возможность тестирования без инженера-испытателя в салоне является критически важной для совершенствования технологии. Мы готовы как можно раньше присоединиться к работе над комплексом мероприятий по такому тестированию и оказать ведомствам экспертную поддержку, чтобы разработать план в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.

О тестах в новом формате

Как говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу, 3 апреля, на сайте Кремля, глава государства потребовал до 31 мая 2020 года от кабинета министров "с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ".

Гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож на встрече президента с инвесторами 11 марта отмечал, что в Китае или США регулирование в сфере беспилотного транспорта призвано сделать страну передовой в этой области, в результате чего "в той же Америке можно ездить по обычным городам совсем без водителя", а в России законодательство этого не позволяет. Волож в связи с этим предложил принять в РФ соответствующие нормы, чтобы, по его словам, опережающее технологическое регулирование было таким же конкурентным преимуществом, как сама технология.

Как налажена работа на данный момент?

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. При этом в автомобиле всегда находится инженер-испытатель. На данный момент в рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 года, беспилотные авто "Яндекса" уже проехали более 3 млн км по городским дорогам. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

В июне 2019 года "Яндекс" вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных авто, до нынешнего момента компания сертифицировала и начала тестировать еще более сотни беспилотных автомобилей.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.