МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что США должны участвовать в сделке ОПЕК+. Об этом в пятницу заявил глава ведомства Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ о ситуации на глобальных энергетических рынках.

Новак считает необходимым странам - добытчикам нефти совместно сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки. "Уважаемый Владимир Владимирович, я согласен с вашей оценкой по уровню необходимого сокращения добычи до примерно 10 миллионов баррелей в сутки. Добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса", - сказал Новак.

При этом министр отметил, что действия должны быть направлены на соблюдение интересов как производителей, так и потребителей, чтобы не допустить резкого скачка цен в результате возможного дефицита.

Путин в ходе совещания отметил: "Конечно, это все должно происходить по‑партнерски. И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года".

При этом министр отметил, что действия должны быть направлены на соблюдение интересов как производителей, так и потребителей, чтобы не допустить резкого скачка цен в результате возможного дефицита. Министр отметил, что снижение мирового спроса на авиаперевозки на 60% приводит к падению спроса на нефть в размере около 4-5 млн баррелей в сутки. "Как известно, примерно 60% всего потребления нефти в мире связано именно с транспортом. Также мы видим падение спроса на авиаперевозки, и по миру сегодня это падение составляет порядка 60%, то есть потеря в спросе только в керосине составляет около четырёх-пяти миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак

По словам министра, российские компании топливно-энергетического комплекса продолжают работу в полном объеме, несмотря на сложившиеся условия, и обеспечивают потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах в полном объеме.

"Компании топливно-энергетического комплекса в этих непростых условиях продолжают свою работу в полном объеме, свою производственную деятельность, и обеспечивают потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах. Мы вместе мониторим ситуацию и прилагаем максимальные меры и действия, для того чтобы была обеспечена стабильная работа компаний в этих непростых условиях", - сказал министр.

Встреча ОПЕК+

Встреча ОПЕК+ предварительно запланирована на 6 апреля в формате конференц-звонка, сказал Новак. "На 6 апреля предварительно запланирован конференц-звонок министров стран, входящих в ОПЕК+. В рамках подписанной в прошлом году Хартии о сотрудничестве мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами в целях достижения договоренности по стабилизации мирового энергетического рынка", - сказал он.

Министр также отметил, что для восстановления стабильности в отрасли необходимо, чтобы в совместных усилиях по сокращению добычи нефти участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, США "и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК". Соединенные Штаты являются одним из ключевых партнеров, обеспечивающих баланс рынка, заметил Новак. При этом сокращение добычи нефти может быть привязано к уровню, который сложился до начала кризиса - от I квартала текущего года.

Созвать встречу ОПЕК+ в срочном порядке призвала Саудовская Аравия по итогам переговоров с Вашингтоном. ОПЕК назначила совещание на 6 апреля, оно пройдет в формате телеконференции. Однако в Эр-Рияде считают, что участвовать в сокращении добычи нефти должно как можно больше стран, а не только 24 участника альянса ОПЕК+.

Ранее источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что круг участников онлайн переговоров 6 апреля может включать не только страны ОПЕК+ и США, но и других нефтепроизводителей, таких как Бразилия и Норвегия.

При этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сегодня заявил, что Соединенные Штаты не считают необходимым участвовать в заседании ОПЕК+, так как обсуждают ситуацию на рынке нефти независимо от других, в том числе с руководством России и Саудовской Аравии.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.