ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции. К концу месяца ситуация стабилизировалась, сообщается в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

"С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%", - отмечается в документе. При этом регулятор подчеркивает, что ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась.

Банк России в марте зафиксировал ускорение розничного и корпоративного кредитования несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам. "Несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, в марте произошло ускорение кредитования: по нашей оценке на 25 марта, розничный портфель вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,2% (в феврале +1,2% и +0,1% соответственно)", - указывается в материалах.

В ЦБ считают, что компаниям дополнительные средства могли потребоваться на фоне снижения выручки и денежных потоков. Также они могли выбирать лимиты по одобренным линиям из-за опасений, что кредиты подорожают или банки будут более консервативны в их выдаче.

В свою очередь рост розничного кредитования может быть обусловлен тем, что россияне, которые планировали взять кредит, тоже могли поспешить со своими планами, отмечается в материалах.

Число жалоб растет

Количество жалоб в Банк России с 20 по 26 марта выросло на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом до объявления пандемии. "Динамика числа жалоб за неделю с 20 по 26 марта по сравнению с неделей 6-12 марта, взятой в качестве базовой (до объявления пандемии), продолжает расти, хотя и несколько ниже, чем неделей ранее (с 13-го по 19 марта). За неделю с 20 по 26 марта по сравнению с базовой неделей поступило жалоб больше на 30,7%", - отмечается в обзоре.

Всего за неделю - с 20 по 26 марта - поступило 5,7 тыс. жалоб, тогда как на неделе до объявления пандемии их поступило 4,4 тыс.

В ЦБ пояснили, что рост числа жалоб, который был зафиксирован во всех основных секторах финансового рынка, прежде всего связан с общим ростом неопределенности и адаптацией финансовых рынков к функционированию в период ограничительных мер, появлением новых механизмов поддержки граждан и МСП (кредитные каникулы), а также обращениями граждан за разъяснениями по вопросам, затронутым в выступлении президента РФ в части, связанной с связанной с финансовыми услугами.